В среду, 17 июня, в Одессе упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.

Об этом в Фейсбуке сообщил советник начальника облглавка полиции Руслан Форостяк.

"В Одессе проблема, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом", - написал Форостяк.

По данным Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел в Малиновском районе города. Самолет упал на Овидопольской дороге. По предварительным данным, пострадали двое людей. Сейчас на месте работает полиция.

В сети появилось видео, снятое очевидцами трагедии. Его в Фейсбуке опубликовал одессит Александр Николов.

Напомним, прошлым летом под Киевом спасли экипаж приземлившегося в реку легкомоторного самолета.