В четверг, 18 июня, в северных и западных областях Украины продолжатся дожди. Несмотря на это, температура воздуха ожидается в пределах +27...+30 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Украина 18 июня значительной частью территории все еще будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления. Поэтому завтра - кратковременные дожди, грозы, при грозах локальные шквалы и град. Большая вероятность - на западе, в северных и в Винницкой областях. На востоке, в южной части и в большинстве центральных областей завтра - больше солнца, чем дождевых облаков..." - написала Диденко.

По ее словам, рекордсменом по "притяжению влаги на свою голову" остается запад. В ближайшей перспективе осадки ожидаются в Карпатах.

Температура воздуха в четверг днем, по данным Диденко, ​​ожидается в пределах +27...+30 градусов, на востоке Украины до +33 градусов, в западных областях дожди освежат воздух до +23...+28 градусов.

В Киеве 18 июня - снова кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха в столице будет подбираться к отметке +30 градусов.

Температура воздуха, по словам синоптика Натальи Диденко, снизится уже в понедельник, 22 июня.

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