Шесть дней голодал в Чехии украинец из Закарпатья Ярослав Чепа, требуя у работодателей выплаты заработной платы. Акция проходила в чешском городе Добржиш под стенами завода Bobcat. Ярославу Чепе и другим работникам агент (посредник между работодателем и работником) задолжал деньги за три месяца.

О своей акции украинец рассказывал на странице своей общественной организации "Иностранец не раб" в соцсети.

Целью протеста было привлечение внимания к проблеме невыплаты зарплаты заработной платы украинцам не только в Чехии, но и во всей Европе. Наш земляк расположился возле автобусной остановки под плакатом и флагами Чехии и Украины. По его словам, шесть дней он пил только воду.

"Этой акцией протеста я хочу привлечь внимание к тому, что это очень большая проблема - не только здесь, в Чехии, но и в целом в Европе, где работают наши граждане и их обманывают. Они едут за будущим, заработать для своей семьи, а в конце - они не получают денег за свою работу", - рассказал Чепа.

Стоит отметить, что акция получила огласку и оказалась действенной. Агент вышел на связь с голодающим и пообещал полностью погасить долг до 29 июня, а сейчас уже выплатил первый транш.

"Мне позвонил юрист, сказал, что средства уже поступили на счет - первый транш. Поэтому на этом я закончу голодовку, но не закончу наше дело, пока деньги не получат люди, которые работали", - заявил Чепа.

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