В Киеве националисты бросили дымовые шашки в толпу сторонников "Партии Шария", которые сегодня вышли на демонстрацию. Полиция задержала 12 противников митинга.

Об этом инциденте на сегодняшней акции рассказали в пресс-службе Нацполиции столицы.

"Около 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек", - заявили правоохранители.

По информации "Страны", в Печерское райуправление полиции уже доставили 12 задержанных злоумышленников, которые нападали на колонну сторонников блогера и политика Анатолия Шария. Возле отделения уже собираются праворадикалы, которые требуют отпустить своих единомышленников.

Напомним, что 15 июня сторонники радикала Сергея Стерненко, которому в тот день суд избирал меру пресечения, напали на представителя издания "Шарий.net". При этом всех зачинщиков драки киевская полиция отпустила через короткое время после задержания.

Ранее мы писали, что сегодня националисты обещали провести свою контракцию "Киев не для Шария".