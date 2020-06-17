Власти Киева подали апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда, который признал противоправными и отменил распоряжения КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Я уверен, не может кучка людей, которая инициировала иск по разным мотивам, в частности и политических, презирать интересы общества. И город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. И будет, как я говорил ранее, обустраивать как одну из лучших туристических локаций", - сказал Кличко.

По его словам, в следующем году планируется реконструкция Контрактовой площади и улицы Сагайдачного.

Кличко о переходной зоне - с 06:20

Напомним, 18 мая Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение №912 Киевской городской госадминистрации от 28 июля 2017 года об ограничении движения транспорта по ул. Петра Сагайдачного и на Контрактовой площади. Иск об отмене этого решения подали шесть физических лиц.

Подачу апелляционной жалобы на решение суда анонсировал заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.