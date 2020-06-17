В Харькове неизвестный мужчина спас водителя, который внезапно потерял сознание во время движения авто. Случай произошел на улице Клочковской, попал на видео и опубликован на странице "Харьков NOW" в соцсети.

"На Клочковской, водитель Жигули потерял сознание. Едущий рядом мужчина это заметил, на перекрестке выбежал из машины, догнал Жигули и остановил машину. Все живы, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на руку спасителю сыграло не слишком интенсивное движение на дороге и возможность открыть дверь автомобиля, поскольку во многих машинах она блокируется во время движения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе умерла молодая спортсменка, которая потеряла сознание на марафоне.

Также мы сообщали, что на Закарпатье украинец потерял сознание после прыжка в реку, его едва не унесло в Венгрию.