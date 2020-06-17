Сегодня в Украине идет второй этап пробного ВНО. Абитуриенты тренируются сдавать ряд предметов, среди которых - история Украины.

Эта дисциплина стала в нашей стране крайне идеологизированной. Что было заметно по недавним урокам Всеукраинской онлайн-школы, где расхваливается Майдан, критикуется все, связанное с Россией и СССР и идеализируются события времен УНР и Директории.

Тест состоит из двух частей - до и после ХХ века. Вопросы для всех учеников одинаковые.

"Страна" узнала, какие вопросы задают ученикам по новейшей истории Украины во время пробного ВНО. И чего в этих тестах нет.

От УНР до колхозов

Первая часть вопросов охватывает период прошлого века и начала нынешнего. Начинается все со времен Украинской народной республики.

У абитуриентов спрашивают, кто был главой Центральной рады, как Украинская галицкая армия победила поляков при наступлении 1919 года и кто из функционеров УНР выступал за союз с Польшей.

Были, конечно, и откровенно странные вопросы - слишком специализированные не то что для школьников, но и для историков. У детей спросили, какой из украинских митрополитов вернулся в Киев 19 сентября 1926 года. Оказывается, речь о Василии Липковском, главе не признанной в православии УАПЦ.

То есть это очевидно вопрос, который можно задавать семинаристам или историкам религий, а не ученикам средних школ.

Интересно, что почти дословно формулировке в тесте, эта история описана на сайте Института национальной памяти. В этом случае понятно, каким образом столь "важный" вопрос попал на школьный экзамен.

Вопрос о внедрении коммунистами НЭПа - новой экономической политики - создатели теста локализуют исключительно по территории УССР. Хотя он проводился по всей стране. Также есть вопросы по коллективизации сельского хозяйства в 30-х годах.

Вторая мировая и Украина

Центральное событие всемирной истории ХХ века - Вторая мировая - отражено в тестах всего тремя вопросами. Которые вообще не охватывают необходимого минимума знаний по этому вопросу.

Более-менее по существу вопрос о том, когда нацисты оккупировали территорию УССР. Но дальше следуют два задания: кого в те годы называли "черносвитниками" и когда появилась УПА.

Это все, что говорится о войне, которая унесла жизни 8-9 миллионов украинцев. Она именуется "советско-немецкая война", но толком ни о немцах, ни о Советах там ничего нет.

Отметим, что в тестах нет ни слова даже про ОУН, Степана Бандеру и дивизию "Галичина". Но это полбеды: большой роли в этой войне они не сыграли. Главное, что нет вообще ничего о ключевых моментах для той же Украины: захвате-освобождении Киева, всей УССР, геноциде, который устроили нацисты на завоеванных территориях. Ни слова о тех же потерях. Или о Холокосте.

Также в тестах не встречаются слова "нацисты", "Гитлер", "СС".

Все это украинским школьникам знать, вероятно, необязательно.

Если сравнить детализацию вопросов о периоде 1917-1919 годов и Второй мировой, то разница будет просто шокирующей. В первом случае школьники должны едва ли не наизусть знать речи функционеров ЗУНР, во втором достаточно будет учиться хотя бы на "удовлетворительно".

Послевоенная УССР

Украина после Второй мировой войны развивались очень высокими темпами. Из послевоенной разрухи 40-х уже через пару десятков лет появилась самая богатая республика бывшего СССР, которая впоследствии заняла первые места в Европе по множеству параметров: промышленность, наука, космос, образование, медицина.

Правда, ничего этого в тестах по истории Украины нет. А более чем 40-летний период жизни Украины, который был самим мирным в истории страны, состоял, судя по вопросам пробного ЗНО, из репрессий, угнетения и застоя.

Вот какие вопросы указаны в задании для абитуриентов: о том, как осуждался украинский буржуазный национализм, советизация Западной Украины, что такое брежневский "застой" и как протестовали шахтеры в 1989 году.

Из более-менее нейтрального - вопрос об актере Иване Миколайчуке, которого нужно узнать по фотографии. Также у выпускников интересуются, какие экономические программы внедрял Хрущев.

Независимая Украина

Из вопросов, касающихся новейшей истории Украины, есть только два.

В первом приводится цитата Александра Турчинова о бегстве президента Виктора Януковича. Ученикам предлагается выбрать - в каком году это было сказано.

То есть центральное событие украинского XXI века - это Евромайдан, намекают составители тестовых заданий.

Что ж, поспорить с этим довольно сложно. Хотя, по идее, куда более знаковым событием того же года является аннексия Крыма, который тот же Турчинов решил не отвоевывать. Впрочем, о Крыме в тестах тоже ни слова. Как и о войне на Донбассе.

Впрочем, во втором из вопросов упоминается "российская вооруженная агрессия". Ее итогом авторы называют заключение Минских соглашений.