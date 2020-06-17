Американская компания SpaceX, усилиями которой астронавты были недавно отправлены на орбиту, объявила набор инженеров для строительства плавучих космических портов для корабля Starship. Ожидается, что они будут использоваться для путешествий на Луну, Марс и вокруг Земли.

Об этом во вторник, 16 июня, написал основатель компании Илон Маск в своем Twitter.

"SpaceX строит плавающие космические порты сверхтяжелого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли", - сообщил миллиардер. По его словам, первые тестовые рейсы "с Земли на Землю" на корабле Starship могут состояться уже через 2-3 года. Далее компания планирует наладить коммерческие космические перевозки.

Основатель SpaceX уверяет, что космопорты будут расположены далеко от густонаселенных районов, в нескольких километрах от берега. Пассажирам придется воспользоваться лодкой, чтобы добраться до этих космодромов.

Ранее в компании показали, как будут выглядеть полеты на корабле Starship вокруг Земли.

SpaceX приступает к строительству плавучих космопортов для путешествий на Марс, Луну и вокруг Земли. Видео: YouTube/ SpaceX

Напомним, что недавно Маск разослал сотрудникам компании SpaceX письмо, в котором призвал не почивать на лаврах Crew Dragon, обозначив новую цель. Ней стало создание космического корабля Starship.

Ранее в NASA показали, как прошла первая рабочая неделя экипажа Crew Dragon на МКС.