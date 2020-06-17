Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского с 16 июня начал принимать международные пассажирские рейсы после трехмесячного перерыва из-за карантина.

Об этом сообщает Аvianews.com

Так, на вылет из 28 рейсов в расписании на 17 июня аэропорт отправляет всего восемь: рейс Белавиа в Минск, рейсы Wizz Air в Дортмунд, Будапешт, Лондон (Лутон), Меммингем, Таллин и Копенгаген, а также рейс "Мотор Сич" в Запорожье. На прилет в среду аэропорт также принимает восемь рейсов.

Отмечается, что на вылет из 28 рейсов в расписании на 18 июня доступны всего четыре, на прилет – восемь.

В сообщении сказано, что Международный аэропорт "Харьков", согласно онлайн-табло продолжает обслуживать один рейс в/из столицы, аэропорт "Одесса" – два международных и два внутренних рейса в Киев, аэропорт "Львов" 17 июня находится на карантине в связи с продлением карантинных мероприятий в области.

Мэр Киева Виталий Кличко на своем Телеграм-канале подтвердил эту информацию и добавил, что авиакомпании получили разрешение Госавиаслужбы на осуществление международной рейсов из аэропорта "Киев".

По его словам, в городе не закрывали аэропорт, авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение.

"Мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки. Ежемесячно предприятие теряет почти 2 700 0000 гривен", - написал мэр столицы.

Исходят из этого Кличко предложил три варианта решения проблем аэропорта "Киев", чтобы он смог полноценно восстановить свою работу:

Первый вариант: сократить расходы и уволить часть сотрудников. Но это худший из способой, который не решит проблем предприятия.

Второй вариант: увеличение доходов с помощью установления минимальных фиксированных ставок на авиа обслуживания и закрепление их на законодательном уровне. Это решение должен принимать Кабинет министров.

Третий вариант: необходимо осуществить распределение пассажиропотока в киевском авиаузле - между аэропортами "Борисполь" и "Киев". Именно такой подход, по мнению специалистов, поможет быстро восстановить работу авиаотрасли после карантина. И это решение также должно утвердить правительство.

Также мэр Киева добавил, что свои предложения город уже передал в Кабмин. Кроме того, по его словам, городская власть будет делать все, что от нее зависит, чтобы помочь предприятию восстановить полноценную работу.





Ранее "Страна" писала, что Кабмин 12 июня отменил временный запрет на въезд в Украину для иностранцев и возобновил работу 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения в международных аэропортах.

Также мы сообщали о том, что происходило в "Борисполе" в первый день возобновления полётов.