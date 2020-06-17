Аэропорт "Киев" открылся несмотря на карантин. Фото: Facebook/ Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского с 16 июня начал принимать международные пассажирские рейсы после трехмесячного перерыва из-за карантина.

Об этом сообщает Аvianews.com

Так, на вылет из 28 рейсов в расписании на 17 июня аэропорт отправляет всего восемь: рейс Белавиа в Минск, рейсы Wizz Air в Дортмунд, Будапешт, Лондон (Лутон), Меммингем, Таллин и Копенгаген, а также рейс "Мотор Сич" в Запорожье. На прилет в среду аэропорт также принимает восемь рейсов.

Отмечается, что на вылет из 28 рейсов в расписании на 18 июня доступны всего четыре, на прилет – восемь.

В сообщении сказано, что Международный аэропорт "Харьков", согласно онлайн-табло продолжает обслуживать один рейс в/из столицы, аэропорт "Одесса" – два международных и два внутренних рейса в Киев, аэропорт "Львов" 17 июня находится на карантине в связи с продлением карантинных мероприятий в области.

Мэр Киева Виталий Кличко на своем Телеграм-канале подтвердил эту информацию и добавил, что авиакомпании получили разрешение Госавиаслужбы на осуществление международной рейсов из аэропорта "Киев".

По его словам, в городе не закрывали аэропорт, авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение.

"Мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки. Ежемесячно предприятие теряет почти 2 700 0000 гривен", - написал мэр столицы.

Исходят из этого Кличко предложил три варианта решения проблем аэропорта "Киев", чтобы он смог полноценно восстановить свою работу:

  • Первый вариант: сократить расходы и уволить часть сотрудников. Но это худший из способой, который не решит проблем предприятия.
  • Второй вариант: увеличение доходов с помощью установления минимальных фиксированных ставок на авиа обслуживания и закрепление их на законодательном уровне. Это решение должен принимать Кабинет министров.
  • Третий вариант: необходимо осуществить распределение пассажиропотока в киевском авиаузле - между аэропортами "Борисполь" и "Киев". Именно такой подход, по мнению специалистов, поможет быстро восстановить работу авиаотрасли после карантина. И это решение также должно утвердить правительство.

Также мэр Киева добавил, что свои предложения город уже передал в Кабмин. Кроме того, по его словам, городская власть будет делать все, что от нее зависит, чтобы помочь предприятию восстановить полноценную работу. 


Скриншот: Telegram/ Виталий Кличко

Ранее "Страна" писала, что Кабмин 12 июня отменил временный запрет на въезд в Украину для иностранцев и возобновил работу 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения в международных аэропортах.

Также мы сообщали о том, что происходило в "Борисполе" в первый день возобновления полётов.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.