В среду, 17 июня, во Львовской области, где карантин продлили минимум до 19-го числа, установлен антирекорд по числу новых пациентов с коронавирусом. В регионе зафиксировали 155 случаев Covid-19. Общее число зараженных возросло до 3 227.

Об этом со ссылкой на заместителя мэра Львова Галину Сличную сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Всего за вчера лабораторные центры сделали 558 ПЦР-исследований, из которых 155 - положительные. Но среди этих тестов новых проб было 481, и из них 136 - положительные. Среди них из Львова положительных - 65 человек", - сказала Сличная.

По ее словам, от Covid-19 в регионе уже скончались 106 человек. 644 пациентов выздоровели. За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5 475 человек, госпитализированы были 894 из них.

На данный момент в больнице находится 182 человека. Семь из них лечат в реанимации, а к аппарату ИВЛ подключили двоих.

Отметим, что показатели 17 июня по числу новых случаев коронавируса являются наивысшими за все время. Предыдущий антирекорд был установлен 14 июня, тогда сообщалось о 139 новых пациентах с Covid-19.

Коронавирус во Львовской области. Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, 17 июня в Украине - новый антирекорд по числу умерших и зараженных Covid-19. За сутки зафиксировали 758 инфицированных, умер 31 пациент.

Также мы писали, что в Киеве число зараженных коронавирусом превысило 4 тысячи человек.