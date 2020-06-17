Живущих во Франции чеченцев, которые уже несколько дней участвуют в беспорядках в Дижоне, назвали угрозой для местного населения. Такая информация содержится в конфиденциальном документе, выпущенном Службой информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции. Об этом пишет Le Parisien.

В докладе говорится о том, что в последние годы активизировалась преступная деятельность чеченской общины во Франции. В частности, участились столкновения между ее представителями и выходцами из стран Северной Африки.

"Эти конфликты часто случаются ради "защиты чести" или являются результатом проблем в нелегальном сегменте экономики", - говорится в документе.

По данным авторов отчета, "чеченские криминальные сети" стоят за многими преступлениями во Франции. Отмечается, что за выходцами из Чечни уже давно пристально наблюдают власти.

По последним данным, около 300 чеченцев, живущих во Франции, числятся в реестре по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT). Полиция отмечает, что это сообщество демонстрирует "большие мобилизационные способности" и это видно на примере конфликтов во французском Дижоне.

Как сообщалось, в ходе столкновений местных преступных группировок в Дижоне пострадали 11 человек. В город съезжаются представители чеченской диаспоры со всей Франции. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами наркобанды.

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