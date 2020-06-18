На Западной Украине - рекордная вспышка коронавируса.

Резко выросло количество заболевших во Львовской области. Фактически каждый пятый зараженный - из Львовщины.

Это, по словам руководителя городского штаба по противодействию коронавируса Галины Сличной, самое большое количество подтвержденных случаев с момента карантина.

Также Львовщина, согласно правительственному рейтингу, хуже всего борется с "ковидом".

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Ранее на Львовщине уже продлили карантин до 19 июня, а теперь собираются отодвинуть эту дату еще на дальше. Область - в тройке областей по количеству заболевших после Киева и Черновицкой области.

В соседней Ивано-Франковской области из-за роста заболевших теме временем снова ужесточат карантинные ограничения – в частности, закроют спортивные залы и фитнес-центры, а также учреждения культуры.

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Больницы переполнены

Помимо антирекорда по заболевшим на Львовщине - самый низкий процент выздоровевших от коронавируса к общему числу больных.



И это наихудший показатель в стране (выздоровело около 20%, в остальных областях - от 30 до 70%).

Одна из причин, которую называют эксперты, - катастрофическая переполненность львовских больниц, куда поступает больше пациентов с коронавирусом, чем выписывается.

Хоть власть рапортует, что в больницах коек хватает, на практике ситуация иная.

Во Львовской областной инфекционной больнице уже фактически не осталось мест, чтобы принимать пациентов с подозрениями на ковид. Больница, по словам замруководителя Игоря Берника, загружена на 95%. Там уже около двух сотен пациентов - с коронавирусом или подозрением на него.

"Больных нужно помещать в палатах с расстоянием между кроватями не менее 1 метра. Мест уже почти не осталось", - говорит Берник.

"Если посмотреть динамику роста количества заболевания на Львовщине - дальше нас ждет то, что выглядело фантастикой, когда мы смотрели впечатляющие видео из Нью-Йорка, из итальянских и испанских больниц, где люди лежали в коридорах и приемных покоях (даже на полу). Думали "это далеко, у нас такого быть не может", - пишет на своей странице в Facebook журналистка и активистка Виктория Балицкая.

Очереди за тестами

Кроме того, по словам наших источников в медицинской сфере Львовщины, больных стало больше потому, что делают больше тестов.

Мазки повально начали сдавать заробитчане - которые выезжают за границу так же массово, как еще в начале карантина массово приезжали домой (об этом говорят и гигантские очереди на пешем переходе "Шегини").

"На границе и работодатели не требуют справок об отрицательном тесте на "ковид". В Польше, куда едет основная масса заробитчан, людей помещают на двухнедельный карантин прямо на рабочем месте, на полях. Но часть решила, видимо, перестраховаться и сделать справку, думая, мало ли какую бумажку могут потребовать на границе (поляки, особенно на пешем переходе, многих заворачивают")", - рассказывает нам работница одного из львовских агентств по трудоустройству за рубежом Инна Мазур.

"Наши заробитчане массово бросились сдавать тесты на ковид, потому что нужна справка на выезд на работу. Это привело к резкому увеличению общего количества сданных тестов, но исказило статистику. С определенного момента людей стали отсеивать, им предлагают сдавать тесты в частных лабораториях за деньги. Как следствие, возросло количество положительных тестов, ведь анализы делаются именно для тех, кто с подозрением", - пишет в группе "Львовская политика" на Facebook политолог Ирина Марушкина.

В лаборатории нам подтвердили, что их буквально засыпают пробами на коронавирус - за сутки привозят несколько сотен мазков. Результата приходится ждать по две недели и дольше. И такой наплыв совпал с открытием пешего перехода месяц назад.

"Видимо, на всякий случай делают справки - на границе их не требуют", - сказали нам в западном управлении госпогранслужбы.

"Знакомая ждет повторный анализ с 1 июня, результата все еще нет. Лаборатория перегружена", - рассказала нам львовянка Елена Верещинская.

Из-за запоздалых результатов в свежую статистику также, похоже, попадает часть уже выздоровевших.

"Моя знакомая получила положительный ПЦР тест от 27 мая, прошло 20 дней после сдачи теста. С 29 мая она чувствует себя совсем неплохо, как все здоровые люди, а в статистике она как раз среди заболевших. В семье 5 человек, проживающих в одной квартире, у них никаких признаков ОРЗ с 23 мая и до сих пор", - рассказывает нам львовянка Галина Павлюк.

Кучкуются у кафе

Во врачебной среде Львовщины "Стране" говорят, что ситуация на самом деле ухудшилась - больных много, в том числе и без симптомов.

"Много тяжелых случаев. И статистика даже не отражает реальную картину - больных становится все больше, девать их некуда, поэтому многие лечатся дома", - говорит нам анонимно один из медиков.

Еще один фактор - часть заведений общепита во Львове (особенно "генделики") переполнена посетителями.

"Люди у заведений, где дают на вынос, кучкуются десятками по вечерам. Ну и, конечно, многие в последнее время используют Львов как транзитный пункт при поездках в Польшу. Есть такая практика: приехать во Львов, сделать тест, и если отрицательный результат - может ехать сразу за границу", - рассказывает львовянин Игорь Гуменюк.

"Львовская область - приграничная, и именно на польско-украинской границе были хаотичные толпы. Отсюда - при увеличении количества тестирований - сравнительно высокий показатель", - полагает медик Виктор Кузьо.

Львовянка Татьяна Бокало считает, что частично в ухудшении ситуации виновна львовская власть и облздравотдел.

"Не обеспечили нормальные спецперевозки, не создали карантинные условия, в которых работают поликлиники и больницы. Люди добираются на работу в переполненном транспорте", - говорит Бокало.

Львовские власти рапортуют, что ситуация в области - под контролем.

Кстати, глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий возглавил областную ячейку "Слуги народа". Поэтому, говорят, до местных выборов он точно останется на своей должности, несмотря на тяжелую ситуацию в борьбе с коронавирусом.

Остается напряженной ситуация и в Черновицкой области. За сутки тут подтвердили 70 больных, всего зараженных - более 4 тысяч.

"По городу Черновцы вызовов на коронавирус стало не намного, но все же меньше. Насчет области все не так однозначно, коллеги говорят, что вызовов много по-прежнему. Насчет карантина, то в Черновцах про него люди всё больше забывают. Жара - и в парке носить маску и перчатки как-то не очень, уже в некоторые магазины пускают без масок. Что неправильно. Про массовые гуляния молодежи компаниями без масок уж и говорить нечего. Проезжали недавно мимо знаменитой в Черновцах "театральной площади" - полно народу и все абсолютно без масок. Интересно, как скоро ждать вторую волну, с такими мерами "предосторожности", - рассказала "Стране" врач скорой помощи Черновцов Алиса Грищенкова, которая сама в мае переболела коронавирусом.