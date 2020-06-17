СБУ раскрыла группу неонацистов, которая пропагандировала свою идеологию через печатные издания и сообщества в интернете. По данным украинских силовиков, этой организацией заведовал гражданин России.

Об этом в среду, 17 июня, информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители сообщили, что деятельность этой группы неонацистов на данный момент прекращена.

В Киеве и Харькове банда неонацистов распространяла литературу о террактах. Ее главарем называют гражданина РФ. Фото: СБУ

"По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовых убийствам. Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы", - заявили в СБУ.

В Киеве и Харькове банда неонацистов распространяла литературу о террактах. Ее главарем называют гражданина РФ. Фото: СБУ

В пресс-службе ведомства рассказали, что нацисткие издания и символику преступники печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе Киева и в Харькове. Частично материалы, которые распространялись на различных тематических вечеринках, были получены ими из России.

В Киеве и Харькове банда неонацистов распространяла литературу о террактах. Ее главарем называют гражданина РФ. Фото: СБУ

"Также оперативники СБУ задокументировали распространение злоумышленниками изданий террористической направленности через телеграм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3000 человек", - добавили представители силовиков.

В Киеве и Харькове банда неонацистов распространяла литературу о террактах. Ее главарем называют гражданина РФ. Фото: СБУ

Сообщается, что по местам проживания организатора неонацистской группы и изготовления печатных изданий было изъято более 300 экземпляров экстремистской литературы, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых происходило администрирования сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за рубежа. До этого оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий.

В Киеве и Харькове банда неонацистов распространяла литературу о террактах. Ее главарем называют гражданина РФ. Фото: СБУ

"Продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечения к ответственности других представителей организации. Разоблачение группировки проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и прокуратуры города Киева", - резюмировали в СБУ.

Напомним, что 15 марта прошлого года австралиец Брентон Таррант устроил бойню в мечетях новозеландского городка Крайсчерч. Его жертвами пал 51 человек. После задержания преступника выяснилось, что он придерживался праворадикальных взглядов и даже написал манифест в котором изложил свои взгляды. Спустя год он признал себя полностью виновным по всем предъявленным ему обвинениям.

Ранее мы писали, что недавно Верховный суд Украины окончательно запретил называть праворадикальную украинскую организацию "С14" неонацистской. Этим решением возмутились в ОБСЕ.

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