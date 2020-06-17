США передали Украине военное оборудование на сумму более $60 миллионов, в частности - противотанковые ракеты Javelin. В американском посольстве подчеркнули, что Штаты продолжат поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.

Об этом в среду, 17 июня, информирует пресс-служба посольства США в Украине.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время Covid-19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 000 000 долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. США упорно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении дипмиссии.

США поставили Украине "Джавелинов" и другого военного оборудования на $60 млн. Фото: Посольство США в Украине

Напомним, что в 2018 году, когда состоялась первая поставка ракет Javelin, США запретили использовать их на Донбассе.

Как ранее сообщала "Страна", на днях президент США Дональд Трамп уверял, что Штаты больше не будут участвовать в чужих военных конфликтах и "восстанавливать другие страны".