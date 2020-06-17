Оказавшуюся в центре языкового канала компанию McDonald's, которая отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке, неожиданно поддержало посольство Украины в Соединенных Штатах Америки. Дипломаты заявили в соцсети, что названия блюд на украинском языке звучат вкуснее и призвали изучать украинский вместе с McDonald's.

"Мы всецело понимаем McDonalds, названия еды на украинском языке звучат значительно вкуснее. Большое спасибо компании за твердую позицию в отношении украинского языка в меню магазинов McDonald's в Украине. Теперь мы можем сказать: "Изучайте украинский язык с McDonald's", говорится в микроблоге посольства Украины в США в Twitter.

Фото: twitter.com

Напомним, накануне в соцсетях появились призывы бойкотировать украинский МакДоналдс, которые начали оставлять русскоязычные украинские граждане. Они возмутились, что ресторан быстрого питания отказывается обслуживать их на родном языке, предлагая только украинский и английский.

Подробнее о разгоревшемся языковом скандале можно почитать здесь.

Также мы сообщали, что согласно опросу, половина украинцев назвала русский язык историческим достоянием Украины.