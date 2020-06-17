Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию на севере Ирака. Ее целью является нейтрализация боевиков Ракетно-космической корпорации и других элементов, которые угрожают безопасности страны.

Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции сообщает Anadolu

Отмечается, что турецкие войска вошли в район Хафтанин во время воздушной операции. Спецсилы действуют при поддержке ВВС, боевых вертолетов АТАК, обычных и ударных БПЛА, а также огневой поддержки.

В ведомстве добавили, что операцию начали, чтобы нейтрализовать боевиков Ракетно-космической корпорации (РКК) и других террористических элементов, которые угрожают безопасности Турции.

“Операцию начато в ответ на участившиеся попытки боевиков РКК атаковать наши полицейские участки и районы расположения военных баз”, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также добавили, что Турция проводит военную операцию в рамках законного права страны на самооборону, которое вытекает из международного права.

Управляет операцией министр обороны Хулуси Акар и командование вооруженных сил страны из Центра управления армией.

Ранее мы писали, что в Ираке неизвестные обстреляли военную базу США ракетами "Катюша". Несколько неуправляемых ракет были выпущены по военному объекту 13 июня. В районе лагеря прозвучали как минимум два громких взрыва.