До конца этой недели в МИД Украины намерены запустить интерактивную карту, отражающую ситуацию и правила выезда в различные страны мира на время пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире одной из радиостанций, передает "ЕП".

"Для украинцев мы на этой неделе в МИД запустим интерактивную карту. Любой сможет зайти онлайн и посмотреть правила въезда в ту или иную страну, можно ли въехать и как именно въехать", - сказал министр.

Для планируемого выезда в МИДе также рекомендуют связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого бронировалась поездка, и уточнить, сможете ли вы совершить путешествие (выяснить данные по карантину в стране и статус вашей брони - Ред.).

Отмечается, что ситуация может меняться, поэтому те, кто запланировал поездку за границу, должны находиться с оператором на постоянной связи.

Как сообщала "Страна", в МИД Украины рекомендовали гражданам воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости из-за увеличения количества новых случаев коронавируса.

При этом в аннексированном Крыму с 1 июля объявили курортный сезон.

Также в Минздраве опубликовали список из 50 стран, после прибытия из которых пассажиры обязаны будут проходить 14-дневную обсервацию. В список внесли страны с высоким показателем заболеваемости коронавирусом.