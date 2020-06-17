Европейская комиссия открыла два официальных антимонопольных расследования против американской компании Apple Inc, в рамках которых намерена оценить возможное нарушение компанией правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии.

Уточняется, что по предварительной оценке регулятора, появились опасения, что "условия интеграции сервиса Apple Pay в приложения продавцов для оплаты товаров и услуг могут нарушать конкуренцию и ограничивать покупательский выбор, а также инновации", говорится в заявлении.

"Как оказалось, Apple ставит условия того, каким образом Apple Pay должен использоваться в мобильных приложениях продавцов, а также на их веб-сайтах. Кроме того, компания резервирует за Apple Pay выполнение функции оплаты в одно касание в iPhone", - заявила исполнительный замглавы ЕК Маргрет Вестагер.

По ее словам, очень важно, чтобы действия Apple не лишали клиентов преимуществ, которые несет в себе использование новых платежных технологий.

"В связи с этим приняли решение более внимательно оценить практики Apple Pay, а также их влияние на конкуренцию", - добавила Маргарет Вестагер.

Если регулятор выявит нарушения Apple, компании придется выплатить штраф в размере до 10% годовой выручки, а также изменить деловые практики.

Второе расследование, о котором ЕК объявила, касается потенциального нарушения Apple правил конкуренции Евросоюза в части использования разработчиками магазина приложений App Store. В частности, регулятор проверит жалобы на то, что Apple ограничивает возможность продвижения в App Store конкурирующих сервисов.

Уточняется, что расследование начато Еврокомиссией в ответ на жалобы, поступившие от шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology, а также сервиса электронных и аудиокниг.

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