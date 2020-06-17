Соучредитель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что Facebook будет информировать американских граждан о выборах президента в США и позволит пользователям отключать политическую рекламу.

Об этом со ссылкой на основателя соцсети сообщает USA Today.

"В целом, мы ожидаем, что более 160 миллионов человек в Соединенных Штатах увидят авторитетную информацию в Facebook о том, как голосовать на всеобщих выборах с июля по ноябрь. Это в дополнение к напоминаниям о регистрации, информации о голосовании по почте и напоминаниям в день выборов о том, что мы прошли через первичные выборы и будем голосовать на всеобщих выборах", - сказал Марк Цукерберг.

Так, Facebook создает специальный информационный центр, который будет показывать пользователям достоверную информацию, в том числе относительно того, как и где проголосовать, как избирателям зарегистрироваться и т.д.

"Так же мы вводим возможность отключить политическую рекламу", - подытожил Цукерберг.

Отмечается, что информация от центра будет появляться в верхней части ленты новостей в Facebook и Instagram.

Напомним, очередные выборы президента США назначены на 3 ноября 2020. Дональд Трамп возобновляет активную борьбу за новый срок в Белом доме.

Ранее "Страна" писала, что Facebook начал помечать все издания с государственным финансированием, кроме американских.