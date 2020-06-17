Дексаметазон - привычный многим препарат от аллергии - британские ученые назвали панацеей при коронавирусе. В условиях отсутствия вакцины, этот препарат способен втрое уменьшить риск смертности больных с Covid-19, считают английские врачи.

Их в этом уже поддержала Всемирная организация здравоохранения, назвав исследование прорывом при лечении коронавируса.

Выясняли, что известно про лекарство и его побочные действия.

Научный прорыв или открытие "на поверхности"?

Дексаметазон стал частью самого масштабного в мире тестирования уже существующих лекарств от коронавируса. То есть препарат не является новинкой, он не был изготовлен или открыт специально для лечения Covid-19. Это давно известный глюкокортикостероид (стероидный препарат, обладающий свойствами гормонов коры надпочечников).

Однако британские эксперты из Оксфордского университета назвали низкодозированное использование Дексаметазона настоящим прорывом в науке и даже установили, что препарат помогает снизить риск смертности пациентов на ИВЛ на 35% (спасение каждого восьмого пациента на ИВЛ), а людей на кислородном лечении - на 20% (спасение одной из 20 жизней).

Исследователи даже считают, что использование Дексаметазона в самом начале пандемии позволило бы спасти до 5000 жизней. Поскольку препарат достаточно дешевый, он может приносить пользу вне зависимости от экономического положения дел в стране.

Ученые оценили способность препарата уменьшать воспаление в организме за счет подавления гиперактивного иммунного ответа организма на коронавирус (так называемую цитокиновую бурю). При этом при легком течении болезни дексаметазон, вероятно, бесполезен. То есть для самолечения дома он точно не подходит.

Профессор Питер Хорби, который руководил исследованиями, назвал полученные результаты прорывом. Он заявил, что на данный момент "это единственный препарат, который снижает смертность".

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поздравил правительство Британии, Оксфордского университета "и многие больницы и пациентов, которые внесли вклад в этот спасительный научный прорыв".

"Дексаметазон может быть жизненно важным для пациентов, которые находятся в критическом состоянии с Covid-19. Мы с нетерпением ждем полного анализа данных в ближайшие дни", - сказал он, добавив, что клиническое руководство ВОЗ предоставит данные, как и когда следует использовать препарат при коронавирусе.

Цены, показание, применение и побочка

Дексаметазон - это преимущественно раствор для инъекций, встречается в таблетках и каплях. В реанимации препарат назначают внутривенно, менее тяжелые пациенты могут принимать его в таблетках. Его можно свободно купить в украинских аптеках - цена лекарства в ампулах - стартует от 12 грн.

Препарат используют в медицинской практике с 1960-х годов, у него достаточно широкий спектр действий - используют при лечении больных с аллергией, отеком (в том числе плевральным или отеком мозга), при воспалении глаз, кожных заболеваниях, бронхиальной астме, болезни Аддисона-Бирмера, ревматоидных артритах и при купировании побочных эффектов химиотерапии у онкобольных. Украинские медики его часто назначают при лечении пневмонии. Короче говоря, это мощный блокатор аутоиммунных процессов.

Препарат оказывает помощь мгновенно, если сделать инъекцию человеку с аллергией, которого укусила оса. Или, например, аллергики пропивают его курсом по назначению лечащего врача.

Несмотря на то, что Декасаметазон - в свободной продаже, пить его надо по назначению врача, потому что без показаний препарат может уничтожить иммунитет человека.

Вот его противопоказания:

У Дексаметазона много тяжелых побочных эффектов: начиная от гипертонии, бессонницы, ожирения, галлюцинаций до катаракты, потери памяти, кровотечений, психозов. Пациенты, которым назначали препарат, признаются, что если его пить без успокоительного, то невозможно уснуть.

Его неразумное применение может лишить человека зрения и даже привести к прорыву язвы в брюшную полость, когда спасти может только экстренная операция.

Какова судьба предыдущих "панацей" от коронавируса

Напомним, что в числе исследуемых был также разрекламированный в Америке препарат от малярии гидроксихлорохин, который сам себе с целью профилактики от коронавируса назначал президент США Дональд Трамп. После случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников Белого дома он пил его в течение 2 недель. Испытание этого препарата продолжалось с марта, после чего медики отказались от него из-за подозрений, что он лишь увеличивает количество летальных исходов и вызывает проблемы с сердцем.

После того, как регулятор отказался от гидроксихлорохина, Трамп заявил, что ничуть не расстроился этому, а США продолжает поставлять препарат в виде помощи Бразилии, как было обещано ранее. "Меня это точно не обидело", - заявил Трамп журналистам.

Проблемным также оказался противовирусный препарат Ремдесивир, который изначально использовали для лечения лихорадки Эбола. В отличие от дексаметазона, это новый препарат, который продемонстрировал незначительную эффективность - сократил термин проявления симптомов заболевания с 15 до 11 дней. При этом нет никаких данных про эффективность препарата для снижения смертности при коронавирусе.

Постигнет ли та же участь Дексаметазон - увидим.