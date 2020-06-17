За последние сутки, которые стали рекордными по приросту числа заболевших Covid-19, больше всего новых случаев коронавируса приходится на Львовскую, Закарпатскую и Черновицкую области.

Об этом гласят данные, опубликованные Минздравом Украины в среду, 17 июня.

Так, по последним данным министерства здравоохранения, случаи коронавируса распределились по регионам страны следующим образом:

Винницкая обл. - 1500 (+45 новых случаев)





Волынская обл. - 1554 (+55)





Днепропетровская обл. - 1012 (+8)





Донецкая обл. - 338 (новых случаев нет)





Житомирская обл. - 1147 (+46)





Закарпатская обл. - 1808 (+82)





Запорожская обл. - 538 (+7)





Ивано-Франковская обл. - 1849 (+40)





г. Киев - 4026 (+41)





Киевская обл. - 2078 (+29)





Кировоградская обл. - 592 (+2)





Луганская обл. - 66 (+6)





Львовская обл. - 3 072 (+155)





Николаевская обл. - 323 (+2)





Одесская обл. - 1158 (+25)





Полтавская обл. - 281 (+2)





Ровенская обл. - 2499 (+26)





Сумская обл. - 230 (+2)





Тернопольская обл. - 1510 (+27)





Харьковская обл. - 1652 (+57)





Херсонская обл. - 183 (новых случаев нет)





Хмельницкая обл. - 577 (+17)





Черкасская обл. - 564 (+2)





Черновицкая обл. - 4082 (+69)





Черниговская обл. - 440 (+13)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 в Центр поступило 1 136 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 653 сообщения о подозрении на Covid-19.

Напомним, что общее число зараженных коронавирусом в Украине достигло 32 476.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский приказал профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел в срочном порядке начать переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса Covid-19.