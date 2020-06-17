Минздрав показал новую статистику заражений Covid-19 по регионам
За последние сутки, которые стали рекордными по приросту числа заболевших Covid-19, больше всего новых случаев коронавируса приходится на Львовскую, Закарпатскую и Черновицкую области.
Об этом гласят данные, опубликованные Минздравом Украины в среду, 17 июня.
Так, по последним данным министерства здравоохранения, случаи коронавируса распределились по регионам страны следующим образом:
- Винницкая обл. - 1500 (+45 новых случаев)
- Волынская обл. - 1554 (+55)
- Днепропетровская обл. - 1012 (+8)
- Донецкая обл. - 338 (новых случаев нет)
- Житомирская обл. - 1147 (+46)
- Закарпатская обл. - 1808 (+82)
- Запорожская обл. - 538 (+7)
- Ивано-Франковская обл. - 1849 (+40)
- г. Киев - 4026 (+41)
- Киевская обл. - 2078 (+29)
- Кировоградская обл. - 592 (+2)
- Луганская обл. - 66 (+6)
- Львовская обл. - 3 072 (+155)
- Николаевская обл. - 323 (+2)
- Одесская обл. - 1158 (+25)
- Полтавская обл. - 281 (+2)
- Ровенская обл. - 2499 (+26)
- Сумская обл. - 230 (+2)
- Тернопольская обл. - 1510 (+27)
- Харьковская обл. - 1652 (+57)
- Херсонская обл. - 183 (новых случаев нет)
- Хмельницкая обл. - 577 (+17)
- Черкасская обл. - 564 (+2)
- Черновицкая обл. - 4082 (+69)
- Черниговская обл. - 440 (+13)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 в Центр поступило 1 136 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 653 сообщения о подозрении на Covid-19.
Напомним, что общее число зараженных коронавирусом в Украине достигло 32 476.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский приказал профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел в срочном порядке начать переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса Covid-19.