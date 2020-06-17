СБУ разоблачила руководство ГП "Завод "Электротяжмаш", заподозренных в поставках продукции в Россию. Это делалось под видом контракта с европейской коммерческой структурой, сообщает пресс служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица завода под видом контракта с европейской коммерческой структурой транспортировали продукцию в РФ. В течение 2019-2020 годов они заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ. Расчеты в сделке велись в российских рублях", - говорится в опубликованном сообщении.

Согласно заключениям экспертов, продажа продукции по ценам ниже себестоимости, нанесла госпредприятию убытки на сумму свыше 15 млн гривен. На основании постановления Орджоникидзевского районного суда г. Харьков в помещении ГП "Завод "Электротяжмаш" правоохранители провели обыск и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность руководства предприятия.

Сейчас двоим членам руководства завода сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Одному по ч. 2 ст. 367, второму - по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

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