Следователи завершили досудебное расследование жуткого убийства двух девушек (19-летней Марии Камыниной и 16-летней Евы Лысенко), тела которых были обнаружены в съемной квартире в Киеве на Подоле 4 января. Подозреваемыми по делу проходят 34-летний мужчина и его 19-летняя сообщница. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Как установлено в ходе предварительного расследования, накануне убийства подозреваемые взяли на несколько дней в аренду однокомнатную квартиру на Подоле, куда в дальнейшем пригласили двух девушек 2000 и 2003 годов рождения якобы для совместного отдыха. В силу молодого возраста и отсутствия жизненного опыта последние согласились на предложение", - говорится в сообщении.

Находясь в квартире, подозреваемые с применением насилия совершили нападение на девушек с целью завладения их имуществом. У потерпевших при себе были мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег. Жертвы пытались сопротивляться, но злоумышленники нанесли ножом 19-летней девушке 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку, и не менее 28 целенаправленных ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ранений девушки скончались на месте.

6 января по результатам розыскных мероприятий подозреваемых в совершении двойного убийства задержали по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в Одессе.

Подозреваемые в совершении убийства. Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Во время досудебного расследования, которое проводилось следователями СУ ГУНП в г.Киеве, собрано достаточно доказательств для обвинения злоумышленников по п.п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти двум лицам, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, и с угрозой применения такого насилия (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 2 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.

В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу. Также уточняется, что злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

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