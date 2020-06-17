Посольство США в Украине выступило против угроз в сторону представителей ЛГБТ-сообщества, в частности участников общественного движения "КиевПрайд". Заявление связано с недавней потасовкой ЛГБТ-активистов с праворадикалами.

Об этом в среду, 17 июня, написала пресс-служба дипмиссии в Twtter.

"Мы осуждаем недавние угрозы и запугивания, направленные против "КиевПрайд". Все ЛГБТ-лица имеют право свободно пользоваться своими правами человека и основными свободами", - заявили дипломаты.

Стоит отметить, что в прошлое воскресенье в центре Киева радикальные правые из организации "Традиция и порядок" в количестве 15 человек избили двух девушек, которые попытались снять плакаты с надписями "Бог и Родина", "Традиция, семья, порядок" и изображением перерезанного мечом радужного флага ЛГБТ.

После этого инцидента праворадикалы пообещали "дежурить" на Подоле каждую пятницу, чтобы помешать представителям ЛГБТ-сообщества сорвать эти плакаты.

Напомним, что ставший уже традиционным в Украине летний марш равенства в 2020 году проведут в онлайн-формате из-за коронавирусного карантина.

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