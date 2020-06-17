Запланированные на утро, 17 июня, авиарейсы из Киева в Варшаву и Краков, а также обратные рейсы, отменены после того, как Польша решила пока не восстанавливать авиасообщение с Украиной. Об этом сообщает "Европейская правда".

Польша разрешила возобновить в ночь на среду международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли, кроме Великобритании, Швеции и Португалии. Предварительно известно, что ограничения будут действовать как минимум до 30 июня.

Также из аэропорта "Борисполь" отменены запланированные на 17 июня авиарейсы в Будапешт (Венгрия) и Дортмунд (Германия).

Ранее "Страна" писала о том, что израильская авиакомпания отменила возобновленный рейс из Тель-Авива в Киев и обратно.

Также мы сообщали, что аэропорт "Киев" отменил все рейсы из-за продления карантина в столице.