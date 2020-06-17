Президент Украины Владимир Зеленский приказал профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел в срочном порядке начать переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, 17 июня. Его цитирует Интерфакс-Украина.

"Эта процедура длится в настоящее время. Для нас важно, чтобы в Украине в одной из первых использовали вакцину от Covid-19, которая пройдет все клинические исследования", - сказал он.

По данным СМИ, уже четыре страны подписали соглашение о закупке 4 млн доз вакцины от коронавируса, которую будет поставлять компания Astra Zeneca.

При этом в ВОЗ считают научным прорывом исследование об эффективности дексаметазона при лечении коронавируса. Сообщается, что он снижает риск смертности пациентов на ИВЛ на 35%, а людей на кислородном лечении - на 20%.

Как сообщала "Страна", в ВОЗ сообщили о неизбежности второй волны коронавируса.

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