В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) во время акции против расизма и полицейского насилия произошла стрельба. Мужчина, который выступал против сноса памятника конкистадору Хуану де Оньяте, выстрелил в человека после того, как тот с группой своих друзей принялся его избивать.

Видео инцидента в среду, 17 июня, опубликовал телеграм-канал RT.

Так, на видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как на мужчину в синей футболке, предположительно противника демонстрации Black Lives Matter, напала толпа и повалила его на землю.

В ответ мужчина достал пистолет и четыре раза выстрелил в одного из своих обидчиков. На данный момент пострадавший от огнестрельного ранения находится в тяжелом состоянии.

Полиция задержала участников конфликта, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что в Миннеаполисе 25 мая 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер в больнице после того, как белый полицейский Дерек Шовин при задержании применил к нему болевой прием. После этого в США начались массовые антирасистские акции протеста. Четверых полицейских, участвовавших в задержании заключили под арест.

Ранее мы писали, что в США участники антирасистских демонстраций расправились с несколькими памятниками первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.