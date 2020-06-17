В Киеве с 22:00 пятницы 19 июня и до 20:00 воскресенья 21 июня из-за ремонтных работ отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Коммунальщики рекомендуют запастись водой в необходимых объемах. Список подверженных грядущему отключению воды адресов можно посмотреть тут.

"Напоминаем, что с 22:00 19.06.2020 до 20:00 21.06.2020 мы будем проводить ремонтные работы, из-за чего возможно отсутствие воды на верхних этажах домов на жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также в поселках Горенка и Пуща-Водица.

Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/vodokanal

Как сообщала "Страна", 14 июня в Киеве из-за аварии на водопроводе по проспекту Академика Королева перекрыли движение. Повреждено асфальтовое покрытие.

Напомним, что мэр Виталий Кличко пообещал не дать "Киевводоканалу" повысить тарифы на воду на 19%.