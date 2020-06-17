На сегодняшнем заседании Кабмина министры рассмотрят вопросы, касающиеся финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусной болезнью Covid-19, использования средств на расселение депортированных крымских татар и поддержки украинских территорий, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом гласит информация, опубликованная на сайте правительства.

Так, сегодня Кабмин рассмотрят проект постановления о выделении средств на реализацию некоторых мероприятий, направленных на борьбу с Covid-19.

Кроме того, члены правительства рассмотрят проект постановления о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для расселения и обустройства депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины.

Также Кабмин сегодня уделит внимание проекту постановления о внесении изменений в порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Помимо этого министры рассмотрят проект распоряжения о подписании совместного заявления о намерениях между правительством Украины и правительством Федеративной Республики Германия о начале энергетического партнерства.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину договориться с другими странами о приобретении вакцины от коронавирусной болезни Covid-19, если она будет разработана.

Ранее мы писали, что Кабмин предложил Раде снизить "зеленые" тарифы для введенных в работу в период с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года солнечных станций (СЭС) мощностью больше 1 МВт на 15%, а для ветряных (ВЭС) с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.