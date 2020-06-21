Сегодня, 21 июня, в Украине и многих странах мира отмечают День отцов - в честь заботливых и сильных, добрых и смелых, самых лучших пап.

Ежегодно в нашей стране этот семейный праздник выпадает на третье воскресенье июня. А, значит, у каждого из нас есть дополнительный повод вспомнить и поздравить своего самого родного человека.

История праздника

День отца в Украине официально начали отмечать только год назад, поэтому праздник этот молодой и только обрастает традициями. На неофициальном уровне украинцы уже давно отмечали день папы. И не один раз в год, а целых два: в третье воскресенье июня (21 июня), а также в третье воскресенье сентября (20 сентября). Традиция праздника зародилась в США, где он праздновался с 1966 года как национальный праздник и являлся символом преемственности поколений.

Вместе с Украиной День отца празднуют сегодня в Турции, Канаде, Британии, Индии, Мексике, Нидерландах, Словакии, Швейцарии, Аргентине, Японии и Южной Африке. В Польше праздник отметят на несколько дней позже - 23 июня, а в Грузии своих пап поздравят 3 октября.

В этот день во многих странах принято носить на одежде розы: красный цветок, если отец жив, а белый – в память об умершем. Также семьи устраивают торжества дома или на природе, папам дарят подарки, благодарят за подаренную жизнь.

С Днем отца! Поздравления в картинках, прозе и стихах

В День отца самые теплые слова важно не отправлять по смс или говорить по телефону, а произносить, обнимая своего супер-папу. Тем не менее, получить в дополнение к основному презенту открытку и искреннее поздравление будет тоже приятно.

Ты - особенный, потому что ты - мой папа!

Сегодня чествуют папу – главу семьи и добытчика, нашего доброго друга, любимого кормильца и строгого воспитателя. Долгих лет жизни, оставайся сильным и здоровым.

Папулечка, с твоим днем! Быть папой - самая ответственная работа в жизни каждого мужчины и ты с ней справляешься на отлично!

Наш папа, ты самый лучший: пример для сына и добрый волшебник для дочки. Мы поздравляем тебя, гордимся и желаем всех благ!

Тато, з Днем батька вітаю! Залишайся сильним і надійним, для рідних і близьких - надійною опорою. Бажаю, щоб ти був здоровий та щасливий!

Милий наш тато, вітаєм зі святом!

В цей ясний і чудовий день,

Нехай в кишенях буде купа грошей,

Бажаємо бути міцним та здоровим,

Щасливим, красивим і пречудовим!

С Днем папы! Желаю встречать каждый день с хорошим настроением и крепким здоровьем. Пусть всегда будет много возможностей для осуществления твоих самых грандиозных планов, желаний и фантазий. И пусть семья дарит тысячу причин для искренней радости.

Татусю, бажаєм щастя збільшити удвічі,

Хай щира усмішка сьогодні сяє на обличчі,

Хай буде радісним твоє життя,

А поряд із тобою росте й твоє дитя.

Душа твоя ніколи не старіє і серце хай наповнить доброта!

Папины сильные руки помним с самого детства,

Как они нас растили, как защищали от бедствий,

Как нежно колыхали ребенка в мозолях руки,

Как мы были беззаботны и не ведали скуки.

Вместе с мамой утром провожал ты в школу,

А потом после уроков учил волейболу,

Пусть удача знает, где тебя встречать,

Чтобы с папой рядышком праздник отмечать!

Поздравляю самого главного мужчину в своей жизни. Спасибо, что всегда рядом, мой самый любимый папуля!

Папульчик, с праздником! Пусть твои улыбка и смех всегда поднимают нам настроение, мы всегда обращаемся за советом - только к тебе, доверяем и уважаем твое мнение!

Родненький наш, будь здоровым и забудь про возраст и седины, в праздник пляши и веселись от души!

Папа может, папа может...

Методы воспитания папы немножечко отличаются от тех, которые использует мама. Только рядом с папой можно уснуть там, где хочется, а не в кровати. С папой можно съесть десерт раньше основного блюда. Папа сможет заступиться за тебя, успокоить и с ним всегда интересно.

Все дети гордятся добрыми волшебниками с сильными руками, даже если папы не умеют заплетать косички, лепить пластилин, рисовать, рассказывать сказки или петь песни. Зато папы лучше всех играют в прятки, строят замки из песка и умеют поднимать настроение за считанные минуты.