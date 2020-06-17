Изменения в Земельный кодекс и другие законодательные акты по планированию использования земель планирует рассмотреть Верховная Рада на заседании в среду, 17 июня. Также нардепам предагают рассмотреть в первом чтении проект закона о перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Об этом говорится в сегодняшней повестке дня Рады, опубликованной на сайте парламента.

В планах Верховной Рады сегодня так же заслушать отчеты следственных комиссий по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, которые произошли в период 2017-2018 годов.

Кроме того, ожидается отчет временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации

Народные депутаты намерены включить в повестку дня внесение некоторых изменений в Регламент ВР, в частности относительно графика проведения пленарных заседаний. Также на повестке дня и несколько постановлений.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада одобрила штрафы до 3400 гривен за рассылку спама.

Также мы сообщали, что Кабмин предлагает Раде снизить тариф на 15% для солнечных и на 7,5% - для ветряных электростанций.