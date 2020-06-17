Сегодня Рада займется землей, СМИ и делом Гандзюк
Изменения в Земельный кодекс и другие законодательные акты по планированию использования земель планирует рассмотреть Верховная Рада на заседании в среду, 17 июня. Также нардепам предагают рассмотреть в первом чтении проект закона о перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.
Об этом говорится в сегодняшней повестке дня Рады, опубликованной на сайте парламента.
В планах Верховной Рады сегодня так же заслушать отчеты следственных комиссий по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, которые произошли в период 2017-2018 годов.
Кроме того, ожидается отчет временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации
Народные депутаты намерены включить в повестку дня внесение некоторых изменений в Регламент ВР, в частности относительно графика проведения пленарных заседаний. Также на повестке дня и несколько постановлений.
Ранее "Страна" писала о том, что Рада одобрила штрафы до 3400 гривен за рассылку спама.
Также мы сообщали, что Кабмин предлагает Раде снизить тариф на 15% для солнечных и на 7,5% - для ветряных электростанций.