До конца 2020 года в США будет разработана вакцина от коронавируса. Об этом во вторник, 16 июня, заявил президент страны Дональд Трамп во время пресс-конференции.

"До конца года у нас будут эффективная вакцина, лекарство и терапия", - сказал американский лидер и добавил, что день, когда появится вакцина от коронавируса, "будет фантастическим".

Кроме того, президент США рассказал и о других успехах американских ученых. Например, Трамп заявил, что в Штатах уже изобрели лекарство от СПИДа.

"Я очень близко общался с этими невероятными учеными, докторами. У меня большое уважение к их интеллекту и они придумывают самые разные лекарства. Они придумали лекарство и терапию от СПИДа. СПИД был смертельным приговором, а теперь люди полноценно живут с таблеткой и это невероятно", - поделился президент США.

США уже изобрели лекарство от СПИДа, а вакцина от коронавируса будет до конца года - Трамп. Видео: CNBC

Напомним, недавно авторитетный иммунолог и инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал примерные сроки возвращения страны к нормальной жизни после эпидемии коронавируса. По его мнению, это случится не ранее нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину договориться с другими странами о приобретении вакцины от коронавирусной болезни Covid-19, если она будет разработана.