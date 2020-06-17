У Офиса президента в среду собирается митинг партии Шария.

Националисты уже заявили, что проведут свою контр-акцию. На нее придет "Демократична сокира" и "Рух ветеранов Украины", которые анонсируют акцию "Киев не для Шария".

Также на акцию идут националисты из С14. То есть ситуация чревата конфликтами.

Сам Анатолий Шарий накануне призывал своих сторонников приносить на митинг "разрешенные законом средства самозащиты".

"Страна" следит за развитием событий под Офисом президента.

Прямой эфир

12:10 Теперь они собираются в Мариинский парк, к дому Зеленского.

12:07 Сторонники Шария у министерства внутренних дел.

12:01 Митинг уже под зданием МВД.

11:57 Еще одно видео столкновений правоохранителей и сторонников Шария.

11:48 Была попытка нападения со стороны радикалов на колонну Шария, несколько человек задержали. Полиция применила слезоточивый газ. Колонна скандирует полиции "Молодцы" и подошла к зданию МВД.

11:39 Колонна сторонников Шария движется к МВД.

11:30 К сторонникам "Шария" так никто и не вышел. Они скандируют "Зачем вы нужны", "Ганьба". Собираются идти колонной под МВД.

11:18 Представители Шария требуют выхода Зеленского на улицу в течение 10 минут. Президент, напомним, находится на самоизоляции.

11:10 Сторонников Шария не пускают со второго входа к ОП.

11:02 Радикалы бросают яйца в протестующих от партии Шария.

10:55 Карася и Ко пустили под Офис президента, сторонников партии Шария полиция окружила кольцом охраны. На сторону с которой стоят радикалы никого не пропускают даже журналистов. Сторонники Шария скандируют "Шарий придёт, вас всех в@бет".

10:50 Полиция заявила, что вне политики и призвала участников акций не прибегать к агрессии.

10:42 Под Офис президента пришла "Демсокира".

10:34 К журналисту "Страны" подкатили "санитары" от Карася. Но как подкатили, так и откатили.

10:23 Флаги Шария вперемешку с украинскими.

10:20 "Попытки провокаций со стороны антигосударственных сил не пройдут. Подразделения МВД Украины готовы реагировать жестко и адекватно", - пишет в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Кого он имеет в виду - непонятно.

10:18 Пока анонсированной акции "Демсокиры" под Офисом президента нет.

10:17 Видео изнутри акции.

10:12 Скандируют "Страна не Квартал и нам не смешно".

10:08 Кричат "Вова выходи". Но Вова это вряд ли услышит и выйдет. На прошлой неделе из-за болезни жены Зеленский ушёл на самоизоляцию.

10:04 Сторонников Шария пропустили к зданию Офиса. Кричат "Немой президент", "Бойся закона, не бойся людей".

10:03 Видео стычки Карася с правоохранителями.

10:02 Сторонники Шария подошли под офис президента. Скандируют "Шарий" и "Вова, выходи". Полно партийных флагов.

10:00 Евгений Карась, который возглавляет перфоманс "психиатров", снимает полицию на телефон.

09:55 Еще один стрим с акции Шария. Полиция не пропустила сторонников С14 к Банковой. А когда они собрались отойти в другую сторону - откуда будет подходить колонна сторонников Шария - их и с другой стороны заблокировала полиция.

09:34 Сторонники Шария заходят к Офису президента со стороны улицы Лютеранской.

09:25 Под воротами ОП стоят люди в белых халатах с табличкой "Психиатрическая помощь". Это радикалы. Среди них Евгений Карась, лидер С14.

09:20 На входе полиция проверяет всех - нет ли опасных предметов.

09:15 Полиция призывает не нарушать общественный порядок сегодня. И говорит, что меры безопасности будут усилены.

09:07 На Банковой уже полно полиции и Нацгвардии. Участники акции только начинают собираться.