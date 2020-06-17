Во вторник, 16 июня, в 19:15 в Службу спасения (номер 101) поступило сообщение о пожаре в Днепре. Тут загорелся склад вторсырья на улице Сечевых Стрельцов Шевченковского района.

По адресу ЧП сразу направили сотрудников дежурных отделений 1-го и 5-го государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место они установили, что пожар возник в одноэтажном складском здании. Огнем уничтожено вторичное сырье на общей площади 60 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 19:43 огонь был локализован и в 19:50 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Видео: youtube.com/Головне Управління

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