Национальное собрание Венгрии прекратило действие чрезвычайных полномочий правительства Виктора Орбана, которые оно обрело в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Об этом во вторник, 16 июня, сообщило информагентство Xinhua.

Сообщается, что парламент поддержал это решение единогласно, 192 голосами "за". Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш приветствовал успешное голосование собрания по этому вопросу.

Ожидается, что чрезвычайное положение в Венгрии, которое было введено в рамках борьбы с активным распространением коронавируса, закончится уже 20 июня.

Стоит отметить, что всего с начала года в Венгрии было выявлено 4 077 случаев коронавируса. От осложнений умерли 565 человек, выздоровели 2 516 пациентов.

Напомним, что правительство Орбана получило чрезвычайные полномочия 30 марта.

Ранее мы писали, что популярный венгерский фестиваль Sziget или "Остров свободы" заявил об отмене развлекательных мероприятий в этом году из-за коронавируса.