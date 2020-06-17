По состоянию на утро среды, 17 июня, в Украине зафиксировано уже 33 234 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вчера, 16 июня, в нашей стране было отмечено 32 476 случаев.

За сутки в стране отмечено 758 новых случаев заражений, предыдущий антирекорд был 753 человека. Так же за сутки в Украине от Сovid-19 умер 31 человек (прежний антирекорд был 23 смерти - Ред.), а выздоровело 415 человек.

Об этом передает официальный сайт СНБО.

Ранее "Страна" сообщала, что лидеры стран ЕС обсудят стратегию выхода из коронавирусного кризиса и выполнение Минских соглашений.

Так же мы рассказывали, что в результате новой вспышки коронавируса столицу Китая полностью закрыли на выезд.

Кроме этого мы писали, что ВОЗ уверена в неизбежности второй волны коронавируса по всему миру.