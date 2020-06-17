Лидеры стран Европейского союза в пятницу, 19 июня, обсудят ряд экономических проблем и актуальное положение дел касательно выполнения Минских соглашений.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета Шарля Мишеля, опубликованном во вторник, 16 июня.

"В конце встречи мы кратко коснемся положения дел по имплементации Минских соглашений", - говорится в документе.

Однако в ходе видеоконференции основное внимание будет уделено новому семилетнему бюджету Евросоюза и стратегии по выходу экономики ЕС из кризиса после пандемии коронавируса.

Старт видеоконференции намечен на 11:00 по Киеву.

Напомним, что недавно полномочный представитель Российской Федерации на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов обвинил Украину в выходе из Минского процесса. По его словам, Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями так называемых "ЛДНР".

Ранее мы писали, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко заявил, что Минский договор для Украины не обязателен.