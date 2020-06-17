В ночь со вторника на среду в торговом центре Galleria Dallas в Далласе (штат Техас, США) неизвестный выстрелил в своего знакомого после спора. Потерпевший был доставлен в больницу, его состояние на данный момент неизвестно.

Об этом 17 июня информирует пресс-служба полиции Далласа.

"Один человек получил огнестрельное ранение в торговом центре Galleria. В настоящее время подозреваемый находится на свободе. Скорая доставила потерпевшего в больницу, его состояние неизвестно. Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения и ищет подозреваемого в стрельбе", - говорится в сообщении правоохранителей.

Инцидент произошел после того, как между двумя парнями возрастом до 20 лет вспыхнул горячий спор, который и закончился стрельбой на фуд-корте.

Так, в 18:45 по местному времени (02:45 по Киеву) на место происшествия выехали более десяти полицейских машин. Стражи порядка эвакуировали всех сотрудников и покупателей из торгового центра. Правоохранители продолжают разыскивать стрелка.

Напомним, что недавно в Одессе двое пьяных военных устроили стрельбу неподалеку от детского центра "Молодая гвардия".

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