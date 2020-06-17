В столице Франции прошел митинг медиков, требующих повышения зарплаты. Участие в нем приняли около 18 000 человек. Шествие переросло в беспорядки после участия в нем радикалов, задержаны 16 человек.

Об этом сообщает местный телеканал BFM TV.

Митинг стал хаотичным после того, как к мирной демонстрации присоединились несколько сотен радикалов. Они начали забрасывать полицию камнями и бутылками, переворачивать машины, поджигать мусорные баки и нарвались на применение слезоточивого газа против себя и других митингующих.

Сами медики заявили, что у них "отняли" демонстрацию. "Группы людей в капюшонах присоединились к демонстрации и начали зверствовать", - сказал один из участников мирной демонстрации.

Одним из слоганов манифестации стала фраза "В масках, но не в наморднике".

К началу июня Франция сняла большинство из введенных для борьбы с коронавирусом Covid-19 ограничений. 14 июня президент страны Эммануэль Макрон объявил о победе над пандемией в стране.

Видео: youtube.com/siyanie trader

Как сообщала "Страна", в понедельник, 15 июня, во французском Дижоне вспыхнула мини-война между чеченцами и арабами. По некоторым данным, наркоторговцы устроили между собой кровавый "передел".

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