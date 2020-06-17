В понедельник, 15 июня, на трассе Киев-Харьков (М03) камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявили и зафиксировали 2 машины, устроившие между собой гонки. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Сообщается, что оба автомобиля мчались со скоростью, превышающей 200 км/ч. Также в течение суток камеры зафиксировали свыше четырех десятков подобных "лихачей".

Фото: patrol.police.gov.ua

"Самая большая скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы номера - AX110 ***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч., Скорость второго была - 206 км/ч. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды. Разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч", - заявили в полиции.

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