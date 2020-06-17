Вице-президент США Майк Пенс обвинил американские масс-медиа в разжигании панических настроений относительно второй волны коронавируса.

"В последние дни средства массовой информации начали бить тревогу по поводу "второй волны" коронавирусных инфекций. Такая паника раздута", - написал Пенс в статье для Wall Street Journal, как передает "Интерфакс-Украина".

"Благодаря руководству президента Трампа, мужеству и состраданию американского народа наша система здравоохранения стала намного сильнее, чем четыре месяца назад, и мы побеждаем в борьбе с невидимым врагом", - отметил Пенс.

По его мнению, несмотря на заявления СМИ, американский подход в борьбе с Covid-19 был успешным.

"Мы замедлили распространение инфекции, мы заботились о наиболее уязвимых, мы спасали жизни и мы создали прочную основу для решения любых проблем, с которыми мы можем столкнуться в будущем. Это повод для торжества, а не для нагнетания страха средствами массовой информации", - заявил Майк Пенс.

Ранее "Страна" сообщала, что высокую смертность от коронавируса небелого населения связали с расизмом.