Руководство Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) заявило о реальной угрозе голода в странах Латинской Америки. Международное сообщество должно действовать быстро, чтобы кризис с Covid-19 не привел к тяжелым последствиям.

"Мы действительно обеспокоены этой тенденцией в области здравоохранения. К сожалению, в том, что касается ситуации с продовольственной безопасностью, новости не очень хорошие... Мы должны действовать быстро, чтобы предотвратить пандемию голода", - заявил глава подразделения ВПП в странах Латинской Америки и Карибского бассейна Мигель Баррето.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

По оценкам организации, коронавирусный кризис и вызванные им ограничительные меры могут спровоцировать нехватку продовольствия, от которой могут пострадать около 40 млн человек в странах Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

Согласно данным ВПП, в 11 государствах этого региона в начале года 3,4 млн человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия, а сейчас, спустя почти полгода кризиса, их уже 14 млн.

Недавно в ВОЗ заявили, что наиболее тревожная ситуация с коронавирусом в данный момент складывается в странах Латинской и Центральной Америки, поскольку там растет число заражений и не проводится достаточное количество тестов.