Министерство юстиции США подало иск против Джона Болтона, бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности из-за подготовки публикации книги о его работе в Белом доме.

В мемуарах якобы обнаружили секретную информацию, относительно вопросов нацбезопасности, как передает Reuters.

В свою очередь издательство Simon & Schuster, которое готовит книгу к публикации, подало иск на Минюст. В издательстве уверены, что власти пытаются подавить критику в адрес президента.

За день до подачи иска Дональд Трамп заявил, что в случае публикации книги Джон Болтон нарушит закон. Также глава Белого дома предположил, что в мемуарах будет недостоверная информация.

В предисловии к книге, которое уже было опубликовано, Болтон сравнивает подход Трампа к внешней политике со сделками с недвижимостью. По его мнению, это ослабляет позиции США. Дональд Трамп уволил Джона Болтона в сентябре 2019 года, после 17 месяцев его работы на посту помощника главы государства.

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