Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил о научном прорыве в деле поиска эффективного лекарства против Covid-19.

По его мнению об этом ясно говорят результаты клинических испытаний в Великобритании стероидного препарата дексаметазона. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

В Оксфорде провели исследование, которое продемонстрировало, что противовоспалительный препарат дексаметазон уменьшает риск смерти пациентов с Covid-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, - на 20%.

По словам главы ВОЗ, Британия внесла свой вклад в этот "спасительный научный прорыв".

"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с Covid-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких", - заявил Гебрейесус.

Ранее "Страна" сообщала, что высокую смертность от коронавируса небелого населения связали с расизмом.