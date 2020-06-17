Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 17 июня

Минздрав опубликовал карту распространения коронавируса по областям Украины на 17 июня. За последние сутки заразилось еще 758 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 500 (915 выздоровели)

Волынская область - 1 554 (490 выздоровели)

Днепропетровская область - 1012 (726 выздоровели)

Донецкая область - 338 (130 выздоровели)

Житомирская область - 1 147 (574 выздоровели)

Закарпатская область - 1 808 (745 выздоровели)

Запорожская область - 538 (366 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1849 (1044 выздоровели)

Киев - 4 026 (1230 выздоровели)

Киевская область - 2 078 (867 выздоровели)

Кировоградская область - 592 (493 выздоровели)

Луганская область - 66 (42 выздоровели)

Львовская область - 3 227 (644 выздоровели)

Николаевская область - 323 (217 выздоровели)

Одесская область - 1 158 (426 выздоровели)

Полтавская область - 281 (259 выздоровели)

Ровенская область - 2 499 (1379 выздоровели)

Сумская область - 230 (169 выздоровели)

Тернопольская область - 1 510 (1033 выздоровели)

Харьковская область - 1 652 (774 выздоровели)

Херсонская область - 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая область - 577 (435 выздоровели)

Черкасская область - 564 (369 выздоровели)

Черновицкая область - 4 082 (1328 выздоровели)

Черниговская область - 440 (107 выздоровели).

"Подтверждено 33 234 случая COVID-19, из них 14 943 выздоровели, 943 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 758 случаев. В госпитализации нуждались 9 390 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 327 пациентов. 23 844 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3370 медработников", - указано в сообщении.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 517995, методом ИФА - 97935.

Напомним, китайский ученый высказался о новом коронавирусе, найденном в Пекине. Он может быть еще опаснее и заразнее, чем уханьский.

Как сообщала "Страна", киевский лабораторный центр, где делают тесты на Covid-19, уже три месяца работает без выходных. В среднем на прошлой неделе там проводилось около 400 тестирований в сутки.