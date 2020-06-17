В Киеве на девушку упало дерево. Фото и видео
Вчера, 16 июня, в Киеве произошло незаурядное ЧП. На улице Гарматной дерево рухнуло прямо на девушку, проходящую по улице.
Как сообщает портал dtp.kiev.ua., очевидцы записали видео с места события, на котором можно видеть, что медики и прохожие оказывают девушке помощь.
Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии пока не сообщается.
Причиной падения дерева, вероятно, стал сильный ветер. Отметим, что лишь за последние дни в столице рухнуло несколько деревьев, повредив припаркованные автомобили и линии электропередач.
Ранее Страна рассказывала, как в Киеве на Троещине огромное дерево рухнуло прямо на автомобиль.
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