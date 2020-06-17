Вчера, 16 июня, в Киеве произошло незаурядное ЧП. На улице Гарматной дерево рухнуло прямо на девушку, проходящую по улице.

Как сообщает портал dtp.kiev.ua., очевидцы записали видео с места события, на котором можно видеть, что медики и прохожие оказывают девушке помощь.

Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии пока не сообщается.

Причиной падения дерева, вероятно, стал сильный ветер. Отметим, что лишь за последние дни в столице рухнуло несколько деревьев, повредив припаркованные автомобили и линии электропередач.

Ранее Страна рассказывала, как в Киеве на Троещине огромное дерево рухнуло прямо на автомобиль.

Также мы писали о том, как в поселке подо Львовом во время бури погибла девушка, на чью дачу упало дерево.