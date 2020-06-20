Ученые хотели подтвердить мнение о том, что люди с животными на руках кажутся более привлекательными, однако выяснили, что с кошками и парнями это не работает.

Об этом сообщает Animals.

Исследователь Шелли Вольше из Университета штата Айдахо в Бойсе и Лори Коган из Университета штата Колорадо решили проверить, влияет ли кошка на фотографии на привлекательность держащего ее парня. Опрос проводился среди молодых американских девушек, которые находились в активном поиске партнера. Группы разделили на 708 и 680 человек.

Так, 19% и 21% респонденток в разных группах нравились кошки, а 47% и 44% собаки. "3% в обеих группах животные нравились одинаково и еще по 9% в обеих группах не любят ни кошек ни собак.

В рандомном порядке каждой девушке показывали снимки разных парней с кошками и без и просили описать предположительные качества молодых людей и отметить, завели ли бы они с теми отношения. Несмотря на изначальные ожидания ученых, в большинстве случаев парни с кошками казались респонденткам менее мужественными и более невротичными, чем на фотографиях без животных.

Намного активнее девушки выбирали парней без кошек, особенно разница была заметна у любительниц собак.

Мужчин с кошками на руках считали более открытыми новому опыту, более дружелюбными и невротичными, но менее мужественными, что и оказывает основное влияние на выбор партнера.

Напомним, исследования показывают, что владельцы кошек и собак имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. А в больницах пэт-терапию применяют в курсе лечения и реабилитации пациентов, переживших сильный стресс.

Как сообщала "Страна", исследователи выяснили, что у собак в два раза больше, чем у кошек, нейронов в коре головного мозга - области, отвечающей за мышление, планирование и сложное поведение.

Также "Страна" писала, что в киевском социальном экологическом комплексе "Котяче містечко" объявили призыв ко всем неравнодушным - прийти и погладить кошек. Находящимся в приюте пушистикам не хватает человеческого внимания и ласки.