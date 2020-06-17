В Киеве мужчина пытался взорвать дом, но его вовремя остановили. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в результате происшествия никто не пострадал, фигуранта задержали.

Отмечается, что на 102 поступило сообщение от мужчины, что его сын угрожает взорвать дом, открыв в квартире газа. На улицу Анатолия Соловьяненко немедленно выехала следственно-оперативная группа, спасатели и аварийная бригада Киевгаза.

Как выяснилось, квартира находится на третьем этаже многоэтажки. Из квартир дома полицейские немедленно эвакуировали всех жителей, а само помещение работники профильных служб отключили от энерго- и газоснабжения.

В дальнейшем работники полиции установили, что сын заявителя на кухне квартиры открыл все газовые конфорки. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, правонарушитель, 1978 года, объяснить свои действия четко не смог.

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