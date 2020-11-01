Ученые определили, что яйцеклетки сами притягивают к себе сперматозоиды, помимо известного всем движения мужских половых клеток.

Об этом сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Группа ученых под руководством Дэниела Брайсона из Манчестерского университета решила проверить, могут ли яйцеклетки выбирать, какие сперматозоиды притягивать к себе - как это делают половые клетки некоторых животных. Для эксперимента исследователи взяли образцы сперматозоидов и разной фолликулярной жидкости, которая окружает яйцеклетку. Сперматозоиды разместили между двумя видами жидкости - нынешней партнерши хозяина спермы и чужой, а также между чужой жидкостью и контрольным раствором.

В обоих экспериментах сперматозоиды по неизвестной причине выбирали одну из жидкостей, к которой двигаться. Так, к "своей" жидкости стремилось около 516 сперматозоидов, а к "чужой" - 442.

То есть, движение сперматозоидов действительно зависит от яйцеклеток, а не от вязкости среды.

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