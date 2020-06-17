Водитель с признаками алкогольного опьянения убегал от автопатруля и остановился в кювете - инспекторы составили на руководителя админматериалы. Об этом информирует патрульная полиция Киева.

Инцидент случился ночью на проспекте Голосеевском, когда патрульные заметили автомобиль Daewoo, который опасно маневрировал на дороге.

Инспекторы вышли из служебного авто во время ожидания зеленого сигнала светофора и подошли к водителю с требованием остановиться, согласно правилам дорожного движения.

Водитель решил бежать и на большой скорости проехал еще три красных сигнала светофора, но не справился с управлением и съехал в кювет.

После чего водитель и пассажиры пытались скрыться с места, однако патрульные их задержали.

64-летний водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался в присутствии свидетелей. Также патрульные выяснили, что гражданин не имеет при себе документов, необходимых для управления транспортным средством.

Инспекторы составили на гражданина сразу несколько админпротоколов.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель иномарки слетел с дороги и врезался в дом.

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